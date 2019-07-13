Norte

Mulher dá a luz em ambulância pela segunda vez em Sooretama

Mulher estava a caminho do hospital, de Sooretama até Linhares, quando não aguentou as dores e o filho acabou nascendo dentro da ambulância

Publicado em 13 de julho de 2019 às 23:05 - Atualizado há 6 anos

Cristiane de Jesus, 23 anos, deu a lis na ambulância a caminho do hospital. Esse é o segundo filho dela que nasce dessa maneira Crédito: Arquivo pessoal

Uma grávida de 23 anos deu à luz numa ambulância na madrugada deste sábado (23), em Sooretama no Norte do Estado. A história, no entanto, é mais inusitada. Essa foi o segundo parto de Cristiane de Jesus dentro de um veículo a caminho do hospital. A primogênita, Jaqueline, de um ano e quatro meses de idade, também nasceu em uma ambulância. Agora foi a vez do pequeno Jadson, que também não conseguiu esperar para vir ao mundo.

A mulher conta que começou a sentir as dores e entrou em trabalho de parto durante a madrugada. Ele ligou para a ambulância, que saiu da Unidade de Pronto Atendimento de Sooretama e foi até Barro Roxo, no interior da cidade, onde ela mora com o marido, Josenildo dos Santos. São 30 minutos de distância de um ponto a outro.

Segundo o motorista da ambulância, Anderson Stofel, o marido ligou e disse que a mulher estava para ganhar o bebê e sentia muita dor. Ele os buscou e, no trajeto até Linhares, tomou um susto."Chegamos na casa deles o mais rápido possível e colocamos ela na ambulância. No caminho até o hospital, ela disse que não estava aguentando. Eu tentei acelerar e abrir espaço na BR, mas não teve jeito." Quando ele parou o carro, já ouviu o choro da criança.

"Ela falou que ia ganhar e para eu me preparar para pegar a criança. Ela gritou e o bebê nasceu. Foi tranquilo", disse Josenildo. O pai enrolou o bebê em um edredom. A viagem até Linhares continuou. Eles chegaram no hospital Rio Doce minutos depois para receber os primeiros atendimentos. Mãe e filho passam bem. O menino nasceu saudável, com 3,3 kg. (Com informações da TV Gazeta)





