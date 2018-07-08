Mulher acusa marido de agressão e estupro em Baixo Guandu

Violência contra a mulher Crédito: Pixabay

Uma mulher que não teve a idade revelada, acusou o próprio marido de agressão, ameaças e estupro, em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. A vítima procurou a Polícia Militar após ser agredida com coronhadas e ameaçada de morte pelo companheiro, na tarde deste sábado (07).

De acordo com a PM, a mulher revelou que seu marido a agrediu com coronhadas na cabeça, costas, braços e pescoço e a ameaçou com uma arma de fogo na cabeça. O homem teria dito que, se a esposa o denunciasse, ele a mataria. Além disso, ela afirma que, na noite da última sexta-feira (6), o marido a violentou sexualmente.