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Violência contra a mulher

Mulher acusa marido de agressão e estupro em Baixo Guandu

Vítima revelou para policiais militares que era agredida, violentada sexualmente e ameaçada de morte pelo companheiro

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 17:04
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Uma mulher que não teve a idade revelada, acusou o próprio marido de agressão, ameaças e estupro, em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo. A vítima procurou a Polícia Militar após ser agredida com coronhadas e ameaçada de morte pelo companheiro, na tarde deste sábado (07).
De acordo com a PM, a mulher revelou que seu marido a agrediu com coronhadas na cabeça, costas, braços e pescoço e a ameaçou com uma arma de fogo na cabeça. O homem teria dito que, se a esposa o denunciasse, ele a mataria. Além disso, ela afirma que, na noite da última sexta-feira (6), o marido a violentou sexualmente.
Com a denúncia, policiais realizaram buscas pelo bairro onde a mulher morava com o acusado e encontrou o suspeito na região. Durante a busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38 na cintura do homem, com seis munições intactas. Os militares deram voz de prisão ao acusado e ele foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

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