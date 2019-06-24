Home
Mudança de trajeto em trevo de Viana para minimizar congestionamentos

Quem vem da BR 262 vai entrar a direita e seguir por 700 metros na BR 101 no sentido Guarapari até o primeiro retorno, ponto em que deverá contornar e seguir em direção à Vitória.