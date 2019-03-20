Home
MPES notifica Renova por retirada de famílias de área de risco em Linhares

Segundo o órgão, não houve comunicação prévia sobre a ação. O MPES questiona também o estudo que apontou os riscos de rompimento da barragem do Rio Pequeno