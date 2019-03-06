Home
MP vai intimar secretário de Vitória que urinou em via pública no DF

No dia 20 de dezembro de 2018, o secretário Luiz Emanuel Zouain da Rocha urinou publicamente, com parte íntima exposta, em frente a um restaurante badalado de Brasília