MP pede que Vale proteja patrimônio cultural próximo a barragens em MG

Os bens culturais estariam em risco com uma possível ruptura de barragens em Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo, Brumadinho, São Sebastião das Águas Claras e Ouro Preto