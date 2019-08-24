Home
Motorista que optar por receber multas via app terá desconto no ES

Isso será possível porque o Detran/ES aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 03:54

Os motoristas que optarem por receber as notificações de multas por aplicativo de celular, que deve começar a funcionar nas próximas semanas, poderão ganhar descontos de até 40% no pagamento dessas penalidades. Isso será possível porque o Detran/ES aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE.

Para ter direito ao desconto, o usuário deve baixar o aplicativo e passa a receber, de forma eletrônica, tanto a notificação como o boleto de cobrança das multas.

> Excesso de velocidade rende 23 multas por hora no ES

A economia com a impressão gráfica, custos administrativos e o envio postal pode então ser repassada ao motorista, que tem direito aos 20% de desconto caso queira recorrer da multa, e aos 40% se abrir mão do recurso. Também é possível a utilização do sistema pelo ambiente web, além do cadastramento de pessoas jurídicas, o que permite incluir frotas de veículos das empresas.

> Máfia ou necessidade? Leitores debatem o fim dos radares móveis

CADASTRO

Qualquer pessoa física pode utilizar o aplicativo do SNE, que está disponível gratuitamente para dispositivos Android ou iOS. Pessoas jurídicas devem utilizar o ambiente web e têm que possuir certificado digital. Ao se cadastrar, o usuário poderá inserir vários veículos, que podem ser excluídos a qualquer tempo.

> Para onde vai o dinheiro das multas de trânsito

OUTROS ESTADOS

Outras unidades da federação já utilizam o sistema. O estado que mais usa a tecnologia é o Distrito Federal, onde o aplicativo estreou em 2016, contando hoje com cerca de 390 mil veículos inscritos. O segundo e terceiro lugares são ocupados por São Paulo e Santa Catarina, com respectivamente 275 mil e 133 mil veículos. Os Detrans que mais deram o desconto de 40% foram os do Distrito Federal, Ceará e Goiás. 

O órgão autuador que mais fez abatimentos foi a Polícia Rodoviária Federal, com cerca de R$ 39 milhões em descontos no pagamento de multas. Com a adesão da PRF, no ano passado, todas as rodovias federais passaram a ser cobertas pelo sistema, o que representa uma cobertura de cerca de 1,7 milhão de quilômetros em todo o país.

