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Acidente

Motorista passa mal, invade calçadão e atropela ciclista em Camburi

Motorista e vítima receberam os primeiros socorros ainda no calçadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 14:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 14:26

Acidente na praia de Camburi Crédito: Internauta
Um acidente aconteceu na manhã deste sábado (06) no calçadão da Praia de Camburi em Vitória. O condutor de um carro sofreu um mal súbito na altura do cruzamento das avenidas Dante Micheline com a Adalberto Simão Nader. O veículo avançou pelo calçadão e atropelou uma ciclista que passava pelo local. Segundo informações de testemunhas, não houve mortes.
Pessoas que caminhavam pela região disseram que a vítima aguardava para atravessar a faixa de pedestres da Dante Micheline quando o condutor atravessou a pista e a atingiu. Até o momento as vítimas recebem atendimento médico no local. 
As duas vítimas foram levadas para hospitais diferentes: a ciclista foi levada para o CIAS e estava consciente na hora do resgate. O estado do condutor do veículo ainda não foi divulgado.
 

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