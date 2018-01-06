Motorista passa mal, invade calçadão e atropela ciclista em Camburi

Acidente na praia de Camburi Crédito: Internauta

Um acidente aconteceu na manhã deste sábado (06) no calçadão da Praia de Camburi em Vitória. O condutor de um carro sofreu um mal súbito na altura do cruzamento das avenidas Dante Micheline com a Adalberto Simão Nader. O veículo avançou pelo calçadão e atropelou uma ciclista que passava pelo local. Segundo informações de testemunhas, não houve mortes.

Pessoas que caminhavam pela região disseram que a vítima aguardava para atravessar a faixa de pedestres da Dante Micheline quando o condutor atravessou a pista e a atingiu. Até o momento as vítimas recebem atendimento médico no local.

As duas vítimas foram levadas para hospitais diferentes: a ciclista foi levada para o CIAS e estava consciente na hora do resgate. O estado do condutor do veículo ainda não foi divulgado.