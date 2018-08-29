Motorista cai em buraco ao parar em vaga de rotativo de Cariacica

Ao tentar estacionar em vaga de rotativo na Rua Francisco Alves, em Cariacica, carro caiu em buraco não sinalizado Crédito: Internauta/Gazeta Online

Cariacica, por volta de 8h30 desta quarta-feira (29). Segundo Manasses de Almeida, o prejuízo com o carro dele, Um Fiat Grand Siena, gira em torno de R$ 5 mil. Um motorista de aplicativo teve o carro danificado após cair em um buraco em uma vaga de estacionamento rotativo na Rua Francisco Alves, em Campo Grande,, por volta de 8h30 desta quarta-feira (29). Segundo Manasses de Almeida, o prejuízo com o carro dele, Um Fiat Grand Siena, gira em torno de R$ 5 mil.

Manasses é morador da Serra, mas afirma que, por conta do trabalho, passa por Cariacica com frequência e que hoje, ao tentar estacionar em uma vaga do rotativo, o veículo caiu em um buraco que não estava sinalizado. O para-choque foi danificado e o pneu rasgou.

"Os comerciantes ajudaram a tirar o carro do buraco, e vou trocar o pneu, mas dei sorte que ele ainda está andando, aí posso continuar trabalhando. Mas o para-choque do meu carro ficou acabado" afirma Manasses.

PREFEITURA

Por nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) da Prefeitura de Cariacica afirma que irá enviar uma equipe técnica ao local nesta quarta-feira (29) para detectar a causa do problema no asfalto na Rua Francisco Alves.

Ainda segundo a prefeitura, já foi feito contato com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para que também analise a situação e, caso o problema seja na rede de drenagem, a Seminfra irá providenciar o reparo necessário.

Ao tentar estacionar em vaga de rotativo na Rua Francisco Alves, em Cariacica, carro caiu em buraco não sinalizado Crédito: Internauta/Gazeta Online

TEVE PREJUÍZO? VEJA COMO PROCEDER

Em casos como esse acima, em que um cidadão acaba prejudicado por um buraco em via pública, pode surgir a dúvida de como proceder em relação à busca por direitos e indenização. O advogado especializado em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor e professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Luiz Gustavo Tardin, esclarece o que deve ser feito para que os danos sejam ressarcidos.

De acordo com Tardin, o primeiro passo é provar o dano com fotos e vídeos, e também anotar nomes de testemunhas. Depois, é preciso identificar a qual órgão pertence à obra e então realizar um orçamento em três possíveis oficinas. O concerto será realizado na de menor valor e, então, entrar com uma ação de reparação de danos. Caso o veículo tenha seguro, a cobrança será feita pela franquia.

Se o veículo prejudicado for um táxi, por exemplo, ele também pode cobrar os lucros que ele perdeu por causa do acidente. Antes da ação, ele pode procurar o órgão e fazer a reclamação para ver se indenizam sem precisar procurar a justiça. Deve ser uma reclamação escrita e é necessário protocolar no órgão, explica o advogado.

Caso valor da indenização seja de 40 salários mínimos, a ação deve ser feita no Juizado Especial Cível ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Se o valor for igual ou superior a 60 salários mínimos, o cidadão deve procurar a justiça comum.

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