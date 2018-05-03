Motociclista usa placa de carro em moto e vai parar em delegacia no ES

Observe a foto com atenção. Percebeu algo de diferente? Pois é. Essa cena inusitada despertou os olhares de quem passava pelo Centro de Vitória, inclusive da polícia, na tarde desta quinta-feira (3). O motociclista que trafegava usando uma placa de carro foi abordado pela Polícia Militar.
A cena aconteceu em frente a uma rede de fastfood do bairro, na Avenida Princesa Isabel. Em nota, a PM informou que o indivíduo estava conduzindo a motocicleta com a placa adulterada e, por conta disso, foi encaminhado a Delegacia Regional de Vitória.