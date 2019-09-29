Home
Grande Vitória
Motociclista morre 21 dias após outro drama em sua família no ES

Luis Cláudio Ferreira da Silva, de 62 anos, morreu após ser atingido por um carro conduzido por motorista alcoolizado neste domingo (30). No início de setembro ele perdeu sua mãe