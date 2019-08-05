Centro

Motociclista é atropelado após ser atingido por carro em Vitória

Acidente aconteceu na Avenida Governador Bley, no Centro de Vitória, próximo ao Edifício Fábio Ruschi,

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:17 - Atualizado há 6 anos

Motociclista fica ferido em acidente no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Governador Bley, no Centro de Vitória, próximo ao Edifício Fábio Ruschi, deixa o trânsito lento para quem segue no sentido da Avenida Vitória na manhã desta segunda-feira (05).

Um Fiat Uno, que seguia sentido Vila Rubim, estava na faixa da direita e acabou atingindo um motociclista ao mudar para a faixa da esquerda. Na queda, o motociclista acabou sendo atropelado por outro veículo que seguia no sentido Praia. O motociclista foi atendido pelo Samu.

