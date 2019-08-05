Home
>
Grande Vitória
>
Motociclista é atropelado após ser atingido por carro em Vitória

Motociclista é atropelado após ser atingido por carro em Vitória

Acidente aconteceu na Avenida Governador Bley, no Centro de Vitória, próximo ao Edifício Fábio Ruschi,

Gazeta Online

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:17

 - Atualizado há 6 anos

Motociclista fica ferido em acidente no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Um acidente entre um carro e uma moto na Avenida Governador Bley, no Centro de Vitória, próximo ao Edifício Fábio Ruschi, deixa o trânsito lento para quem segue no sentido da Avenida Vitória na manhã desta segunda-feira (05).

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Um Fiat Uno, que seguia sentido Vila Rubim, estava na faixa da direita e acabou atingindo um motociclista ao mudar para a faixa da esquerda. Na queda, o motociclista acabou sendo atropelado por outro veículo que seguia no sentido Praia. O motociclista foi atendido pelo Samu.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais