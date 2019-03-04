Home
>
Grande Vitória
>
Motocicleta colide e leva jovem à morte na Rodovia do Sol, em Guarapari

Motocicleta colide e leva jovem à morte na Rodovia do Sol, em Guarapari

De acordo com informações da Polícia Militar do Espírito Santo, o acidente se deu na entrada de Taquara do Reino, no município de Guarapari