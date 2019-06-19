Mortes na BR 101: cinco pessoas vão receber órgãos de Gabriel

Gabriel Martins Rodrigues teve morte encefálica Crédito: Reprodução

Hospital Infantil de Vitória realizou nesta quarta-feira (19) a captação de órgãos do menino Gabriel Martins Rodrigues, vítima de acidente grave na BR 101, na Serra. O menino teve morte cerebral confirmada na última segunda-feira (17). No acidente, morreram os pais de Gabriel — Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, e Danielli Martins, de 34 anos, e o irmão caçula Lucca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses. derealizou nesta quarta-feira (19) a captação de órgãos do menino Gabriel Martins Rodrigues, vítima de acidente grave na, na. O menino teve morte cerebral confirmada na última segunda-feira (17). No acidente, morreram os pais de Gabriel — Ozineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, e Danielli Martins, de 34 anos, e o irmão caçula Lucca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses.

Espírito Santo. O coração não foi transplantado porque não tinha receptor compatível na lista de espera. Gabriel tinha sido o único sobrevivente do acidente, que aconteceu na noite de segunda-feira (11). A família voltava de uma viagem que fez ao Nordeste. Nesta quarta-feira (19), foram captadas duas córneas, dois rins e o fígado de Gabriel, que irão ajudar a salvar a vida de outros cinco pacientes que aguardam na fila do transplante de órgãos no. O coração não foi transplantado porque não tinha receptor compatível na lista de espera.

Segundo informações divulgadas pela família, o corpo do Gabriel Martins será enterrado às 9h desta quinta-feira (20) no Cemitério de Vila Bethania, em Viana, o mesmo onde a família foi enterrada.

De acordo com a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Machado, a doação de órgãos pode mudar a vida de pacientes que estão na fila do transplante. "O 'sim' para a doação de órgãos é um ato de solidariedade da família que perdeu o seu ente querido, mesmo diante desse momento de dor e de luto", disse.

Hospital Infantil de Vitória realiza captação de órgãos para transplante Crédito: Divulgação | Sesa

MAIS DE MIL NA FILA DE ESPERA