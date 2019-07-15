Home
Morte de professor causa comoção em Guarapari

José Francisco Carneiro, mais conhecido como Kodoca, lutava contra câncer e morreu nesta madrugada. O corpo está sendo velado na Funerária Candelabro, em Guarapari

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:02

 - Atualizado há 6 anos

Professor Kodoca morreu nesta madrugada em Guarapari Crédito: (Foto: Divulgação/Facebook)

O professor José Francisco Carneiro, mais conhecido como Kodoca, morreu na madrugada desta segunda-feira em Guarapari. Kodoca era atleta, professor de Educação Física e grande incentivador do esporte na cidade. 

Segundo amigos, o professor enfrentava um câncer no cérebro há aproximadamente dois anos. No início do mês, um grupo de atletas realizou um campeonato de futevôlei na Praia das Castanheiras, também em Guarapari, para arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento dele. Kodoca morreu nesta madrugada, gerando grande comoção. Nas redes sociais, amigos e ex-alunos de professor lamentaram a morte e prestaram solidariedade à família.

Kodoca foi professor de Educação Física das redes estadual e municipal. Era era também jogador de futevôlei e organizava campeonatos em Guarapari. O corpo está sendo velado na Funerária Candelabro, em Guarapari. O enterro deve acontecer nesta terça-feira, segundo a família.

Ele era um atleta renomado, conhecido por incentivar o esporte em Guarapari. Ele era bom em tudo, uma pessoa do bem, professor exemplar. É uma grande perda

Alexandre Fuá, professor e amigo de Kodoca
Por meio de nota, a Prefeitura de Guarapari lamentou a morte do Professor Kodoca, que foi professor de Educação Física e coordenador de turno na Escola Municipal Presidente Costa e Silva.

"É com imenso pesar que a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), recebe a notícia do falecimento do Prof. José Francisco Carneiro, conhecido como “Kodoca”. Um profissional comprometido, dedicado e apaixonado pela profissão. Atuava com dinamismo e alegria, sendo muito querido pelos amigos de trabalho e pelos alunos das Escolas por onde passou. Fica sua trajetória bonita de dedicação e contribuição à educação e ao esporte do Município. Aos familiares e amigos as condolências de todos os segmentos da Prefeitura de Guarapari", informou a nota. 

A Secretaria de Estado de Educação informou que o professor atual na Rede de 1986 a 2019, quando se aposentou. "Nos solidarizamos com a família e lamentamos a perda de um profissional querido, dedicado, que deixou o seu legado para o esporte", informou a Sedu por meio de nota. 

