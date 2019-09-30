Home
>
Grande Vitória
>
Morte de enfermeiro: Justiça concede fiança de R$ 50 mil para motorista

Morte de enfermeiro: Justiça concede fiança de R$ 50 mil para motorista

Lucas Schneider, 23 anos, conduzia o carro que bateu na motocicleta da vítima. Segundo a Polícia Civil, ele fez o teste do bafômetro e deu positivo