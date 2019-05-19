Home
>
Grande Vitória
>
Morre o advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia, aos 77 anos

Morre o advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia, aos 77 anos

O advogado foi descrito por familiares como uma pessoa especial e ética. Dr. José Hildo deve receber uma homenagem na OAB- ES. Ainda não há informações sobre velório e enterro