Morre o advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia, aos 77 anos

Faleceu neste sábado (18) o advogado trabalhista José Hildo Garcia Sarcinelli Crédito: Divulgação/OAB-ES

O advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia faleceu neste sábado (18) aos 77 anos. De acordo com informações de familiares, ele sofreu um infarto fulminante durante uma viagem de descanso que fez a Salvador.

"Ele estava em Salvador em um resort para descansar e foi do nada. Ele era o porto seguro de todo mundo, então imagina perder o seu porto seguro? Ele era uma pessoa muito especial e ética", contou a advogada Julia Sarcinelli, neta de José Hildo.

Segundo Julia, o velório vai acontecer de 22 horas deste domingo (19) às uma hora desta segunda (20), na sede da OAB-ES, no edifício Ricamar, no Centro de Vitória. Depois, o velório será retomado a partir de 6 horas até às 11 horas desta segunda (20).

Ainda de acordo com a neta, depois de 11 horas, o corpo será levado para a localidade de Demétrio Ribeiro, no município de João Neiva, cidade natal de José Hildo, onde será o enterro.

José Hildo Garcia era membro decano, ex-presidente e, atualmente, era conselheiro titular da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas (Aesat).

OAB-ES MANIFESTA SOLIDARIEDADE A FAMÍLIA

A OAB-ES manifestou imenso pesar pela morte do advogado José Hildo. "Ex-conselheiro seccional da Ordem, doutor José Hildo foi uma grande referência para a advocacia trabalhista no Espírito Santo. Advogado militante por mais de 50 anos, defendia com muito empenho, ética e brilho as questões que lhe eram confiadas. Atuou em nome de diversas empresas e ministrou aulas em faculdades. Um dos fundadores da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas (Aesat), foi presidente da entidade e seu representante na Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), da qual também foi membro fundador. Foi patrono da Advocacia Trabalhista Nacional em 2013. Participou da fundação do Sindiadvogados no Estado."