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Luto

Morre o advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia, aos 77 anos

O advogado foi descrito por familiares como uma pessoa especial e ética. Dr. José Hildo deve receber uma homenagem na OAB- ES. Ainda não há informações sobre velório e enterro

Publicado em 

19 mai 2019 às 13:44

Publicado em 19 de Maio de 2019 às 13:44

Faleceu neste sábado (18) o advogado trabalhista José Hildo Garcia Sarcinelli Crédito: Divulgação/OAB-ES
O advogado trabalhista José Hildo Sarcinelli Garcia faleceu neste sábado (18) aos 77 anos. De acordo com informações de familiares, ele sofreu um infarto fulminante durante uma viagem de descanso que fez a Salvador.
"Ele estava em Salvador em um resort para descansar e foi do nada. Ele era o porto seguro de todo mundo, então imagina perder o seu porto seguro? Ele era uma pessoa muito especial e ética", contou a advogada Julia Sarcinelli, neta de José Hildo.
Segundo Julia, o velório vai acontecer de 22 horas deste domingo (19) às uma hora desta segunda (20), na sede da OAB-ES, no edifício Ricamar, no Centro de Vitória. Depois, o velório será retomado a partir de 6 horas até às 11 horas desta segunda (20).
Ainda de acordo com a neta, depois de 11 horas, o corpo será levado para a localidade de Demétrio Ribeiro,  no município de João Neiva, cidade natal de José Hildo, onde será o enterro.
José Hildo Garcia era membro decano, ex-presidente e, atualmente, era conselheiro titular da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas (Aesat).
OAB-ES MANIFESTA SOLIDARIEDADE A FAMÍLIA
A OAB-ES manifestou imenso pesar pela morte do advogado José Hildo. "Ex-conselheiro seccional da Ordem, doutor José Hildo foi uma grande referência para a advocacia trabalhista no Espírito Santo. Advogado militante por mais de 50 anos, defendia com muito empenho, ética e brilho as questões que lhe eram confiadas. Atuou em nome de diversas empresas e ministrou aulas em faculdades. Um dos fundadores da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas (Aesat), foi presidente da entidade e seu representante na Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), da qual também foi membro fundador. Foi patrono da Advocacia Trabalhista Nacional em 2013. Participou da fundação do Sindiadvogados no Estado."
Ainda de acordo com a OAB-ES, José Hildo deixou uma carreira reconhecida pela competência, dignidade e dedicação ao trabalho. "A perda do doutor José Hildo será irreparável para a advocacia no Espírito Santo. A OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e com todos os capixabas neste momento de profunda dor", finalizou a nota.

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