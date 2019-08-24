Treinador do Vasco

Morre em Vitória a mãe de santo Leocádia, irmã de Vanderlei Luxemburgo

Leocádia Luxemburgo faleceu em decorrência de um câncer no útero que se espalhou para o intestino

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 22:38

Mãe Leocádia em 2011 Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Irmã do técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, a mãe de santo Leocádia morreu neste sábado (17), em Vitória, aos 65 anos, em decorrência de um câncer no útero que se espalhou para o intestino.

Leocádia Luxemburgo, formada no candomblé carioca, mantinha um centro espiritual no alto do bairro São Cristóvão desde a década de 1980, quando se mudou para ajudar o irmão que na época era treinador do Rio Branco.

Luxa soube da morte da irmã pelo telefone depois da partida do Vasco contra o Flamengo, que aconteceu em Brasília. Abalado, o treinador não quis participar da entrevista coletiva após o jogo.

"Meu tio (Luxemburgo) estava abalado e chorando muito quando falei com ele pelo telefone. Ele quando estava em Vitória, sempre vinha ver minha mãe, os dois sempre se falavam. Ele nunca deixou de ajudar a gente", conta uma das filhas de Leocádia, Laura Silva, que é operadora de telemarketing.

A mãe de santo morreu em casa. Ela lutava contra o câncer há cinco anos e teria alta do tratamento em agosto, mas no início do ano descobriu que o tumor tinha voltado. Há um mês, a família descobriu que a doença tinha atingido seu estágio terminal.

Leocádia Luxemburgo será velada e enterrada nesta tarde no Cemitério de Maruípe. O irmão Vanderlei Luxemburgo não vem para a despedida da irmã e enviou um assessor para acompanhar a família que mora no Espírito Santo.

"Ele não veio não é porque não quer vir. Na minha avó ele também não foi, ele não gosta de cemitério. Mandou também uma pessoa que trabalha com ele e que conhece a nossa família. A rotina dele é muito apertada também, ele trabalha muito", explicou Laura, filha de Leocádia e sobrinha de Luxemburgo.

Leocádia era muito conhecida não só entre os membros do candomblé, mas também em toda a comunidade de São Cristóvão.

"Conheço eles desde que me mudei para o bairro. Ela era uma mulher que sempre ajudava os outros, distribuía doces para as crianças, dava bolo para os meus netos. Sou católico e a gente sempre manteve uma relação de respeito, inclusive ela aconselhava muita gente na comunidade", comenta João Lubaiz, guarda patrimonial, que mora no bairro há 30 anos.

Laura Silva mostra a foto da mãe, Leocádia Luxemburgo. Mãe-de-santo morreu em Vitória Crédito: Caíque Verli

Segundo a família, ela tinha mais de 300 "filhos de santo", ou seja, que tinham Leocádia como uma líder espiritual. "Mais do que uma mãe de santo, ela era uma amiga, uma companheira de todas as horas. Sempre que a gente precisava dela, ela estava presente com uma palavra de conforto. Ela só desejava o bem para todo mundo", se emociona Juliana Monteiro, uma dessas "filhas de santo". Juliana também é a iabassê no centro (responsável pelo preparo dos alimentos sagrados no candomblé).

Para demonstrar o luto, os tambores do centro espiritual, que fica no terreiro da casa onde Leocádia morava, foram cobertos com panos brancos. A casa espiritual ficará fechada por um ano, como orienta o ritual do candomblé, e só sera aberta em momentos específicos de homenagens para a mãe de santo.

Essa não foi a única perda recente da família. Em dezembro, o marido de Leocádia, que era pai de santo, também faleceu.

CONSELHEIRA DE LUXEMBURGO

Mãe Leocádia Luxemburgo foi uma conselheira espiritual para o irmão, hoje um dos treinadores mais poderosos do futebol brasileiro. A mãe de santo criou seu barracão tão logo estabeleceu residência no Estado, nos anos 80, quando veio visitar o irmão  na época treinador do Rio Branco  e ficou.

O técnico pedia, constantemente, conselhos para a irmã quando precisava tomar decisões. Algumas das propostas que passaram por sua aprovação foram o convite para comandar a Seleção Brasileira, em 1998, e a transferência para o Real Madrid, em 2005.

