Serra

Morre ciclista atropelado por carreta na Rodovia Norte Sul

Acidente aconteceu em frente à UPA de Carapina

O ciclista que foi atropelado na manhã desta sexta-feira na Rodovia Norte Sul, em frente à UPA de Carapina, na Serra, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após receber os primeiros socorros. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.

“Eu estava parado no semáforo na saída da Vale, e o sinal abriu pra mim. Olhei pro lado, olhei pro outro, saí e não vi ninguém, só escutei um estrondo e freei, quando percebi que o ciclista estava agarrado debaixo dos pneus. Ele veio sentido Norte Sul, indo pra Terminal de Carapina, quando ele veio colidiu com a caixa de cozinha e caiu para debaixo dos pneus e a bicicleta ficou por cima e acabou arrastando ele. Eu parei e tentei socorrê-lo, mas ele estava preso entre o asfalto, a bicicleta e o pneu, e tivemos que esperar o SAMU chegar. A gente não gosta dessa situação, é um ser humano, é uma vida, as pessoas falam que tudo é culpa do caminhoneiro, mas as pessoas andam igual um doido na rua. É a primeira vez que eu passo por uma situação dessas", lamentou Paulo Cesar Fuziel, 47 anos.

