Morre ciclista atropelado por carreta na Rodovia Norte Sul

Acidente aconteceu em frente à UPA de Carapina

Publicado em 26 de julho de 2019 às 14:41

 - Atualizado há 6 anos

Ciclista é atropelado por carreta na Serra Crédito: Internauta / Gazeta Online

O ciclista que foi atropelado na manhã desta sexta-feira na Rodovia Norte Sul, em frente à UPA de Carapina, na Serra, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após receber os primeiros socorros. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.

Uma testemunha que presenciou o acidente contou que o barulho do impacto entre o ciclista e a carreta foi muito grande. A vítima, que acabou debaixo do veículo, perdeu muito sangue.

Ainda segundo a testemunha, apesar do acidente ter acontecido em frente à UPA, a unidade não prestou atendimento à vítima. O caminhoneiro foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O QUE DIZ O MOTORISTA

“Eu estava parado no semáforo na saída da Vale, e o sinal abriu pra mim. Olhei pro lado, olhei pro outro, saí e não vi ninguém, só escutei um estrondo e freei, quando percebi que o ciclista estava agarrado debaixo dos pneus. Ele veio sentido Norte Sul, indo pra Terminal de Carapina, quando ele veio colidiu com a caixa de cozinha e caiu para debaixo dos pneus e a bicicleta ficou por cima e acabou arrastando ele. Eu parei e tentei socorrê-lo, mas ele estava preso entre o asfalto, a bicicleta e o pneu, e tivemos que esperar o SAMU chegar. A gente não gosta dessa situação, é um ser humano, é uma vida, as pessoas falam que tudo é culpa do caminhoneiro, mas as pessoas andam igual um doido na rua. É a primeira vez que eu passo por uma situação dessas", lamentou Paulo Cesar Fuziel, 47 anos.

 

