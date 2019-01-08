Home
Morre, aos 55 anos, o radialista Aloísio Ovelha

No dia 11 de junho de 2017, Ovelha sofreu um AVC isquêmico, e ficou internado por meses no Hospital Meridional, em Cariacica