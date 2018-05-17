Moradores se assustam com 'objeto estranho' no céu de Aracruz

Moradores de Aracruz, no Norte do Estado, relataram espanto com um objeto estranho que apareceu no céu da cidade na tarde de quarta-feira (16), por volta das 16 horas. A engenheira civil Cássia Azevedo Maciel, de 30 anos, registrou imagens por cerca de 35 segundos e postou o vídeo em uma rede social, gerando repercussão entre os internautas.

"Era um objeto em uma forma cilindro, todo preto. Ele era bastante grande, se movimentava de uma forma controlada, ficava planando no ar. Após rodar por todo o bairro ele subiu ultrapassando as nuvens e depois não vi mais", relata Cássia, moradora do bairro Vale Verde.

Além de Cássia, que estava em casa com o filho no momento em que gravou o vídeo, a dona de casa Maria da Penha Castro, de 48 anos, se assustou com o objeto não identificado. Ela estava varrendo a calçada de casa quando um menino que brincava com uma pipa a alertou sobre o objeto.

"Nunca vi nada parecido com aquilo flutuando no céu. Era um objeto muito grande mesmo. Fiquei olhando para o céu juntamente com alguns vizinhos que saíram para olhar", contou.

OBJETO PARECIDO TERIA SIDO VISTO EM 2013

A engenheira civil Cássia Azevedo Maciel, compartilhou o vídeo que filmou em um grupo no WhatsApp para que amigos também tomassem ciência do ocorrido. De acordo com ela, ao assistir o material, um outro morador de Aracruz se recordou que em 2013 um objeto parecido foi visto no céu da cidade.

É UM PÁSSARO? UM OVNI? UM BALÃO?

Balão charuto é muito comum de ser visto Crédito: Reprodução

Eduardo Santiago, coordenador operacional da Exoss Citizen Science, órgão responsável por fazer o monitoramento da movimentação espacial, pode ter desvendado o mistério sobre o objeto que apareceu no céu da cidade capixaba. Segundo o especialista, o objeto seria na verdade um balão conhecido como "balão solar bobina", que teria "escapado."