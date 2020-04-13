Teleatendimento é feito pelo número 156 Crédito: shutterstock

Devido ao novo coronavírus e à orientação de isolamento da população para evitar a disseminação da doença, a Prefeitura Municipal de Vitória implementou a telemedicina na Capital, serviço que disponibiliza consultas com médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) por telefone. O atendimento começou no dia 24 de março e conta atualmente com 20 enfermeiros e 24 médicos que estão em home office.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vitória podem se consultar com médicos por telefone

Segundo a Secretária de Saúde da Prefeitura de Vitória, Cátia Lisboa, desde o início do atendimento remoto já foram recebidas 10.659 ligações, sendo que 4.009 eram referentes a dúvidas em relação ao coronavírus. Do total de teleatendimentos realizados, 125 precisaram ser transferidos para um médico de plantão.

O morador de Vitória que quiser receber atendimento por telefone deve ligar para o 156. Nesse número, ele passará por uma triagem com enfermeiros e, caso seja necessário, será transferido para um médico. As consultas são realizadas todos os dias das 8 horas às 22 horas.

Há atendimentos que não demandam uma consulta com o médico, podem ser encerrados na triagem, com a orientação da equipe de enfermagem. Se o enfermeiro avalia que a pessoa precisa de uma consulta, transfere para um dos médicos de plantão, isso não dura nem 20 segundos, explicou Cátia.

Já o médico tem acesso ao histórico do paciente por meio do prontuário eletrônico. O profissional pode orientar o paciente apenas por telefone ou encaminhá-lo para uma Unidade de Saúde ou Pronto Atendimento para atendimento presencial.

PROJETO

Cátia esclareceu que inicialmente os atendimentos eram para tirar dúvidas sobre a Covid-19 e para quem apresentava problemas respiratórios, um dos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. Faziam parte da equipe 20 enfermeiros e sete médicos.

Desde segunda-feira (6), porém, o serviço foio ampliado: são 20 enfermeiros e 24 médicos que prestam o atendimento remoto sobre qualquer tipo de problema de saúde, como hipertensão, diabetes, asma, zika, dengue e chikungunya.