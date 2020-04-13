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Medidas de isolamento

Moradores de Vitória podem se consultar com médicos por telefone

Serviço que conta atualmente com 20 enfermeiros e 24 médicos em home office já atendeu mais de 10 mil pessoas em 15 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 05:30

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 05:30

Homem mexendo no celular
Teleatendimento é feito pelo número 156 Crédito: shutterstock
Devido ao novo coronavírus e à orientação de isolamento da população para evitar a disseminação da doença, a Prefeitura Municipal de Vitória implementou a telemedicina na Capital, serviço que disponibiliza consultas com médicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) por telefone. O atendimento começou no dia 24 de março e conta atualmente com 20 enfermeiros e 24 médicos que estão em home office.
Moradores de Vitória podem se consultar com médicos por telefone
Segundo a Secretária de Saúde da Prefeitura de Vitória, Cátia Lisboa, desde o início do atendimento remoto já foram recebidas 10.659 ligações, sendo que 4.009 eram referentes a dúvidas em relação ao coronavírus. Do total de teleatendimentos realizados, 125 precisaram ser transferidos para um médico de plantão.
O morador de Vitória que quiser receber atendimento por telefone deve ligar para o 156. Nesse número, ele passará por uma triagem com enfermeiros e, caso seja necessário, será transferido para um médico. As consultas são realizadas todos os dias das 8 horas às 22 horas.

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Há atendimentos que não demandam uma consulta com o médico, podem ser encerrados na triagem, com a orientação da equipe de enfermagem. Se o enfermeiro avalia que a pessoa precisa de uma consulta, transfere para um dos médicos de plantão, isso não dura nem 20 segundos, explicou Cátia.
Já o médico tem acesso ao histórico do paciente por meio do prontuário eletrônico. O profissional pode orientar o paciente apenas por telefone ou encaminhá-lo para uma Unidade de Saúde ou Pronto Atendimento para atendimento presencial.

PROJETO

Cátia esclareceu que inicialmente os atendimentos eram para tirar dúvidas sobre a Covid-19 e para quem apresentava problemas respiratórios, um dos sintomas da doença causada pelo novo coronavírus. Faziam parte da equipe 20 enfermeiros e sete médicos.
Desde segunda-feira (6), porém, o serviço foio ampliado: são 20 enfermeiros e 24 médicos que prestam o atendimento remoto sobre qualquer tipo de problema de saúde, como hipertensão, diabetes, asma, zika, dengue e chikungunya.
Qualquer pessoa pode solicitar o atendimento remoto. Foi uma solução encontrada para que possamos dar um retorno preciso para a população e que reforça a nossa orientação sobre o isolamento social. O objetivo é que as pessoas se resguardar e não saiam de casa. Estamos avaliando o serviço de forma bem positiva, essa é mais uma ferramenta a disposição da população nesse momento difícil, finalizou a secretária de Saúde.

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