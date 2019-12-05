Moradora de Cariacica transforma lixo em bonecas para doar no Natal

Moradora de Cariacica transforma lixo em bonecas novas Crédito: Reprodução

A infância pobre ao lado dos seis irmãos em Aimorés, Minas Gerais, não permitiu que Francista Monteiro Alves, de 67 anos, pudesse ganhar bonecas e brinquedos no Natal . Há 47 anos moradora de Santana, em Cariacica , Chiquita costureira, como é conhecida, decidiu que queria oferecer para outras crianças um fim de ano melhor do que os que teve um dia. Ela recicla bonecas e ursos de pelúcia, mutas vezes retirados do lixo, e transforma em brinquedos novinhos para doações.

Francisca conta que apesar de ter costurado por toda vida, foi em 2016 que ela teve a ideia de reformar bonecas. Ao escutar de uma amiga sobre a felicidade de crianças quando recebem brinquedos de doações no Natal, ela decidiu que queria proporcionar sorrisos também.

"Eu tinha muitos retalhos, arrumei algumas bonecas velhas, revirei até no lixo, consertei todas e doei 18 bonecas. Foi quando eu pude ver os sorrisos das crianças e decidi que faria isso sempre, cada ano em uma comunidade diferente. Em 2017, fiz 43 e em 2018, fiz 111. Já em 2019, consegui bonecas em condições péssimas. Acho que por conta de chuvas e alagamentos. Mas recuperei, mesmo as piores, e as deixei bem bonitas. Entre ursos e bonecas, foram mais de 200 brinquedos. Ficaram como novos e foram doados para comunidades do bairro Soteco, em Vila Velha e Novo Horizonte, Cariacica", comemorou.

Atualmente, Francisca tem 180 bonecas recicladas em casa Crédito: Reprodução

DICAS PARA TRANSFORMAR BONECAS

Além da reciclagem, Francisca conta com doações para conseguir realizar o trabalho. Com todos os materiais nas mãos, ela divide algumas dicas de como transformar bonecas velhas em novas.

Primeiro ela tira todo o enchimento para lavar ou trocar por novos, se necessário, e depois retorna com o enchimento. Para apagar possíveis marcas de canetas, Francisca diz que já tentou de tudo, mas só viu eficácia em uma pomada para acnes. Já os cabelos são desembaraçados com amaciantes e água morna. Os mais prejudicados são cortados e ganham chapéus ou turbantes. Em seguida, as bonecas são colocadas no sol. Por último, Chiquita escolhe bons tecidos e costura novas roupas. Pronto, bonecas e ursos novinhos!

"Elas ficam lindas! Adoro fazer esse trabalho, sinto muito prazer em vê-las se transformando. E fico mais feliz ainda em ver como as crianças ficam felizes. Eu olho e penso: 'Nem parece que saiu do lixo'. Muitas vezes as meninas gostam mais das minhas bonecas do que dos brinquedos novos, que vêm de loja. Fazem muito sucesso", comemora.

Moradora de Cariacica transforma lixo em bonecas novas para doar Crédito: Reprodução