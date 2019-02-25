Home
Morador de Vila Velha filma golfinhos na praia de Itapoã

Na manhã desta segunda-feira, quem passou na pela praia de Itapõa pôde ver golfinhos se refrescando bem próximos à areia; veja vídeo