Morador de rua causa acidente entre dois carros na Rodovia do Sol

Segundo uma testemunha, o morador de rua jogou pedras na direção dos carros, que colidiram em Coqueiral de Itaparica, no sentido Guarapari x Vila Velha