Morador de Cariacica planta mudas de árvores às margens da BR 262

Fabrício Pivetta planta mudas às margens da BR 262, Campo Grande, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

As mudas de plantas miúdas e bem verdinhas de árvores como ipês, paraju e pau-brasil aparecem vistosas à margem da BR 262, em Campo Grande, Cariacica . Elas foram plantadas pelo músico e estudante de gestão ambiental Fabrício Pivetta, 48 anos, no canteiro central. Cidade é uma selva de pedras, de um lado cimento e do outro asfalto, quero ver árvores bonitas fazendo sombra, justificou.

Morador do bairro desde que nasceu, Fabrício contou que tomou a iniciativa após participar de um evento de plantação de mudas, na Rodovia Leste-Oeste, promovido por alunos de uma escola. No dia 11 de setembro, ele foi flagrado pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros no momento que fazia o plantio.

Pivetta ganhou três mudas e escolheu o local com cuidado. Já tinha uma carreira de pequenas árvores ali. Comprei mais três mudas depois, as cerquei com madeiras e passei a regá-las todo dia, descreve.

Para o músico, o objetivo é pensar no meio ambiente de amanhã. É um cuidado, um carinho especial com as próximas gerações. Quando se tornarem árvores, poderão oferecer sombra e beleza para quem frequentar o local. As árvores não atrapalham a sinalização ali e cabem outras, disse Pivetta.

Ao ser procurada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e de Meio Ambiente (Semdec) se colocou à disposição do cidadão para esclarecimentos técnicos relacionados ao plantio de espécies em áreas públicas. O telefone é o 3354-5411 (de segunda a sexta, das 8 às 16 horas).