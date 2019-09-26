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Meio Ambiente

Morador de Cariacica planta mudas de árvores às margens da BR 262

Ipê e paraju são algumas das espécies que foram colocadas no canteiro central da rodovia para servir de contraponto ao asfalto. Prefeitura alerta que é preciso pedir orientação antes de fazer plantios em local público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:39

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:39

Fabrício Pivetta planta mudas às margens da BR 262, Campo Grande, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
As mudas de plantas miúdas e bem verdinhas de árvores como ipês, paraju e pau-brasil aparecem vistosas à margem da BR 262, em Campo Grande, Cariacica. Elas foram plantadas pelo músico e estudante de gestão ambiental Fabrício Pivetta, 48 anos, no canteiro central. Cidade é uma selva de pedras, de um lado cimento e do outro asfalto, quero ver árvores bonitas fazendo sombra, justificou.
Morador do bairro desde que nasceu, Fabrício contou que tomou a iniciativa após participar de um evento de plantação de mudas, na Rodovia Leste-Oeste, promovido por alunos de uma escola. No dia 11 de setembro, ele foi flagrado pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros no momento que fazia o plantio.
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Pivetta ganhou três mudas e escolheu o local com cuidado. Já tinha uma carreira de pequenas árvores ali. Comprei mais três mudas depois, as cerquei com madeiras e passei a regá-las todo dia, descreve.
Para o músico, o objetivo é pensar no meio ambiente de amanhã. É um cuidado, um carinho especial com as próximas gerações. Quando se tornarem árvores, poderão oferecer sombra e beleza para quem frequentar o local. As árvores não atrapalham a sinalização ali e cabem outras, disse Pivetta.
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Ao ser procurada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e de Meio Ambiente (Semdec) se colocou à disposição do cidadão para esclarecimentos técnicos relacionados ao plantio de espécies em áreas públicas. O telefone é o 3354-5411 (de segunda a sexta, das 8 às 16 horas).
A secretaria também alertou que, sem uma orientação, a espécie escolhida pode não ser a mais apropriada para o tipo de solo do local ou até mesmo não se adaptar às outras espécies vegetais. A Semdec está atualizando a catalogação das espécies vegetais do projeto paisagístico de Cariacica.

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