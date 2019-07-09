Montanhista registra -8°C a caminho do Pico da Bandeira no ES

O montanhista Pedrão do Brasil registrou -8°C no Terreirão, primeiro acampamento no caminho ao Pico da Bandeira Crédito: Pedrão do Brasil

Já imaginou enfrentar -8°C aqui mesmo, no Espírito Santo? A temperatura impressionante foi registrada pelo praticante de montanhismo Pedro Antonio Custodio da Silva, conhecido como Pedrão do Brasil, no primeiro acampamento a caminho do Pico da Bandeira, o Terreirão, no Parque Nacional do Caparaó, na manhã desta terça-feira (9).

Esse frio intenso congelou garrafas de água, iogurte e até as barracas que estavam úmidas de orvalho. Pedrão, que está com mais dois amigos seguindo até o Pico da Bandeira, afirma que a temperatura impressionou os montanhistas, mas não vai atrapalhar a conclusão da aventura.

"No dia 4 de junho eu tinha registrado 2,9°C, mas dessa vez -8°C, isso impressionou. De madrugada foi o maior frio, nós trouxemos iogurte, mas o frio congelou, a água congelou, deu até gelo nas barracas, mas viemos preparados para enfrentar o frio, já faz uns 10 anos que eu pratico trekking (trilha), então viemos preparados", disse.

Pedrão afirma que na tarde desta segunda-feira (8) o termômetro chegou a marcar -6°C. Por volta das 10h desta terça-feira a temperatura estava na casa dos 9°C e o gelo formado nas barracas estava derretendo com os raios de sol.