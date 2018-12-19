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Reserva de vagas

Ministério Público do ES define cota para negros em concursos do órgão

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo, na última segunda-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 21:36

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 21:36

Crédito: Reprodução internet
Durante uma sessão realizada no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na última segunda-feira (17), o Conselho Superior definiu que 20% das vagas disponibilizadas em concursos públicos da instituição serão destinadas aos candidatos negros. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo.
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De acordo com o documento, poderão concorrer às vagas os candidatos que se declararem negros ou pardos. Para comprovar a etnia, uma comissão pode ser formada e será composta por membros e servidores do MPES, ou um representante de órgãos e entidades que promova a igualdade étnica.
> Preto ou negro? IBGE explica classificação de cor e raça em pesquisas
Além de outros pontos para julgar a decisão, o MPES levou em conta a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que dispõe que, no mínimo, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para cargos da instituição sejam reservada aos negros. 
A decisão já é válida para os próximos concursos públicos da instituição.
 
 
 

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