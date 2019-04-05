Home
>
Grande Vitória
>
Ministério da Saúde faz vistoria em creche de Vila Velha

Ministério da Saúde faz vistoria em creche de Vila Velha

A equipe chegou por volta das 14h30 e deixou o local cerca de duas horas depois; alguns pais de alunos se reuniram em frente à creche na esperança de dialogar com os técnicos