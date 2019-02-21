Home
Mesmo de manhã, Vitória registra sensação de calor de 43ºC

Às 11 horas da manhã desta quinta-feira os termômetros marcavam 33º, mas, com a umidade do ar alta, índice de calor passou dos 40ºC