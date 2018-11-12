Mesmo com trégua da chuva, Cobilândia ainda tem pontos de alamento

Mesmo com a trégua das chuva, Cobilândia, em Vila Velha, ainda apresenta pontos de alagamento nesta segunda-feira (12). A Quinta e a Primeira avenidas, no mesmo bairro, tem pontos de acúmulo de água na altura da canela.
A Maternidade Municipal e o Pronto Atendimento de Cobilândia continuam fechados e com avisos nas portas informando aos pacientes que os locais estão insalubres para o atendimento, devido ao alagamento que deixou muita sujeira.
Uma funcionária da maternidade informou à reportagem da Rádio CBN Vitória que a higienização deve acontecer ainda nesta segunda-feira (12).
Ainda em Vila Velha, no bairro Jardim Marilândia, as ruas também continuam com pontos de alagamento. O morador de Jardim Marilândia Ademir Silva Paula, de 63 anos, afirma que só conseguiu limpar a própria casa hoje.
"Começou a encher no sábado muito rápido e não conseguimos salvar. Cada um teve que dormir em cima de um móvel. Foi muito assustador", desabafa.
Com informações de Caique Verli
HOSPITAL DE COBILÂNDIA SEM PREVISÃO DE REABERTURA
O Hospital Maternidade e o Pronto-Atendimento de Cobilândia ainda não têm data para serem reabertos em Vila Velha. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, as unidades vão precisar passar por um processo de limpeza e desinfecção das instalações.
Os atendimentos de urgência e emergência estão sendo transferidos desde a sexta-feira (9) para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, na manhã desta segunda (12), as subsecretarias de Atenção Primária e de Atenção Especializada farão um balanço sobre a normalização do funcionamento de outros setores como o Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), Caps infantojuvenil e Álcool e Drogas, além das unidades de saúde também afetados pelas fortes chuvas. As consultas e exames agendados serão remarcados pelas equipes.