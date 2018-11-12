Mesmo com trégua da chuva, Cobilândia ainda tem pontos de alamento

Avenida Piracicaba, em Jardim Marilândia, Vila Velha, segue com pontos de alagamento mesmo depois de domingo de sol Crédito: Caíque Verli

Cobilândia, em Vila Velha, ainda apresenta pontos de alagamento nesta segunda-feira (12). A Quinta e a Primeira avenidas, no mesmo bairro, tem pontos de acúmulo de água na altura da canela. Mesmo com a trégua das chuva,, em Vila Velha, ainda apresenta pontos de alagamento nesta segunda-feira (12). A Quinta e a Primeira avenidas, no mesmo bairro, tem pontos de acúmulo de água na altura da canela.

A Maternidade Municipal e o Pronto Atendimento de Cobilândia continuam fechados e com avisos nas portas informando aos pacientes que os locais estão insalubres para o atendimento, devido ao alagamento que deixou muita sujeira.

Uma funcionária da maternidade informou à reportagem da Rádio CBN Vitória que a higienização deve acontecer ainda nesta segunda-feira (12).

Ainda em Vila Velha, no bairro Jardim Marilândia, as ruas também continuam com pontos de alagamento. O morador de Jardim Marilândia Ademir Silva Paula, de 63 anos, afirma que só conseguiu limpar a própria casa hoje.

"Começou a encher no sábado muito rápido e não conseguimos salvar. Cada um teve que dormir em cima de um móvel. Foi muito assustador", desabafa.

Com informações de Caique Verli

HOSPITAL DE COBILÂNDIA SEM PREVISÃO DE REABERTURA

Hospital e PA de Cobilândia sem previsão de reabertura em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Vila Velha. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, as unidades vão precisar passar por um processo de limpeza e desinfecção das instalações. O Hospital Maternidade e o Pronto-Atendimento de Cobilândia ainda não têm data para serem reabertos em. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, as unidades vão precisar passar por um processo de limpeza e desinfecção das instalações.

Os atendimentos de urgência e emergência estão sendo transferidos desde a sexta-feira (9) para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco.