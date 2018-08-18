Mente ativa ajuda a manter a memória

Roberta Vallory: desafiar o cérebro a exercitar a criatividade ajuda a memória Crédito: Arquivo pessoal

Para manter a mente ativa, a dona de casa Maria Aguiar gosta de fazer a leitura diária da Bíblia. Há 10 anos, ela também pratica palavras-cruzadas, pelo menos uma vez ao dia. Isso evita que a mente fique acomodada e esqueça as atividades do dia a dia. Até mesmo as mais simples, diz.

Quem faz a mesma coisa é a empresária Maria Elzira de Souza Santos. Diante da rotina corrida de trabalho, ela gosta de ler livros, jornais e praticar sudoku. A mente não pode ficar parada e precisa de exercícios. A leitura ajuda bastante e o jogo também. Além disso, é uma forma de distração.

As duas estão mais que certas: a mente é bombardeada diariamente com diversas informações, vindas da televisão, das redes sociais e dos relacionamentos, trabalho e amigos. E, por isso, ela necessita de exercícios para manter o seu funcionamento de forma eficaz.

Para saber mais sobre o assunto, a empresária já confirmou presença na palestra Como manter uma mente eficaz? Caminhos para a conquista de uma memória saudável, com a médica Tânia Guerreiro, na próxima edição do Encontros do Saber, na terça-feira.

O evento será realizado, a partir das 8h30, no auditório da Rede Gazeta. As vagas são limitadas.

APAGÃO

Segundo o psicólogo Felipe Goggi, quando a mente não organiza as prioridades dessas informações do indivíduo, pode até acontecer o famoso apagão. Chega uma hora que a pessoa não consegue selecionar todo o conteúdo, causando o esquecimento, como se fosse uma sobrecarga, afirma.

Ele ressalta que a mente precisa ser exercitada através de estímulos, ou seja, pode ser condicionada. Para isso, é essencial treinar as habilidades, como fala, escrita e escuta. Isso é possível através de palavras-cruzadas e diversos jogos, como xadrez, dominó e games, que promovem a criação de estratégias, concentração e autocontrole.

Organização também ajuda: Manter o seu espaço de rotina organizado auxilia a mente a organizar melhor as informações do local. Pode ser um guarda-roupa, mesa do trabalho e até uma caixa de ferramentas, diz.