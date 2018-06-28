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Reagindo

Menino que caiu de telhado ao correr atrás de pipa apresenta melhora

Ele subiu no telhado de um galpão do clube Álvares Cabral e caiu de uma altura de cinco metros

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 12:23
Pronto Socorro do Hospital Infantil de Vitória onde menino foi internado Crédito: Fernando Madeira
Após um estado de saúde preocupante, o menino de 12 anos que caiu de um telhado no Clube Álvares Cabral, em Vitória, na tarde de domingo (24), ao tentar pegar uma pipa, apresentou melhora. Ele corria atrás do brinquedo quando subiu no telhado de um dos galpões e bateu a cabeça ao cair de uma altura de cerca de cinco metros.
De acordo com a avó da criança, a doméstica Edinaildes Gonzaga dos Santos, 52 anos, o menino está melhorando e reagindo, movimentando braços e as pernas, mas ainda não há previsão para saída do hospital.
RELEMBRE O CASO
Edinaildes Gonzaga dos Santos, 52 anos, avó de menino que caiu do telhado, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O menino ficou ferido após cair de cinco metros de altura. Ele corria atrás de uma pipa, no bairro Jesus de Nazareth, quando subiu no telhado de um dos galpões do Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, e caiu. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (24), por volta das 15h30.
Uma funcionária do clube Álvares Cabral - que não quis ser identificada - informou que o menino subiu no telhado do galpão onde são guardados os barcos para aulas de remo. Os funcionários acreditam que ele caiu após ter pisado na parte de acrílico do telhado.
Ainda de acordo com a funcionária, um dos funcionários do local escutou o barulho e pensou ser o vento. Quando ele foi ao local verificar, encontrou a criança caída no chão. Alguns sócios que pescavam no momento do acidente acionaram o socorro.
A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória. De acordo com funcionários do hospital na ocasião da entrada dele na unidade, ele chegou inconsciente e precisou ser entubado.

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