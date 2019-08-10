Menino é morto dentro de casa atingido por bala perdida em Guarapari

Criança morre e mãe é baleada em Guarapari Crédito: Reprodução/Whatsapp

Uma criança de três anos morreu após levar um tiro de bala perdida no bairro Concha da Ostra, em Guarapari . Ela estava ao lado da mãe, de 23 anos, que também foi atingida pelos disparos. O fato ocorreu neste sábado (10), por volta das 14h.

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, dentro de uma residência ainda em construção no bairro Concha da Ostra. Os disparos acabaram atingiram a mulher dele e o filho, que estavam dentro da casa.

Your browser does not support the audio element. Menino é morto dentro de casas atingido por bala perdida em Guarapari

As primeiras informações repassadas eram que o menino tinha seis anos, porém, após a reportagem ir até Guarapari foi informado que ele tinha três anos.

De acordo com testemunhas, o alvo chegou a levar dois tiros no braço e conseguiu fugir. A criança morreu no local e a mulher foi socorrida pelo Samu.

O corpo do menino foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O estado de saúde da mãe é desconhecido e o pai da criança não foi encontrado.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até a noite de sábado (11) nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos

Família

Vizinhos contaram que a família mora em uma casa alugada enquanto esta, onde o crime aconteceu, está em construção. Para economizar na obras, eles mesmos costumavam trabalhar no local nos finais de semana.

A cozinheira Valéria Veiga era vizinha da família. Ela disse que ficou chocada quando soube do crime e disse que não consegue entender o motivo de tamanha crueldade.