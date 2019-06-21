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Felicidade

Menino com doença rara realiza sonho de conhecer garis na Serra

O menino Gabriel Fontes, de 4 anos, tem hialinose sistêmica infantil, um doença que limita movimentos de braços e pernas. Um dos sonhos dele era o de conhecer os coletores e o caminhão de lixo

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 19:55

Publicado em 

21 jun 2019 às 19:55
Criança com doença rara que queria conhecer coletores de lixo tem sonho realizado na Serra Crédito: Divulgação
O pequeno Gabriel Fontes, de 4 anos, mora na Serra e possui uma doença rara, a hialinose sistêmica infantil, que limita os movimentos de braços e pernas, mas isso não o impede de ser cheio de sonhos. Um deles era o de conhecer coletores e o caminhão do lixo e, com ajuda da equipe de educadores da creche que Gabriel frequenta, o encontro aconteceu.
A mãe do menino, Sara de Moura Fontes, conta que ficou feliz quando a equipe do Centro Municipal de Educação Infanti (Cmei) Raio de Sol, onde Gabriel estuda, ajudou a realizar o sonho do filho.
“Mesmo na dificuldade, ele tem uma enorme vontade de viver. As limitações dele não tiram a alegria. E quando vejo isso, ganho forças. Foi muito bom ver todo o carinho que ele recebeu”, disse.
> Criança realiza sonho e faz festa de aniversário com tema de gari no ES
Para realizar o sonho do pequeno, a equipe de educadores do Cmei conversou com os responsáveis pela empresa Engeurb, contratada da Prefeitura da Serra para fazer a limpeza do município, para proporcionar um encontro entre ele e os coletores. Além de conhecer toda equipe, o pequeno Gabriel ainda pode dar uma volta pelo bairro no caminhão do lixo.
"O Gabriel falava que era um sonho conhecer o pessoal do lixo. Toda vez que via passar o caminhão era uma festa. Então, começamos a nos mobilizar para marcar um encontro. Ele ficou vibrante quando soube da notícia, pulava no nosso colo de alegria”, disse a diretora da creche Jovania Celia da Silva.
O secretário de Serviços da Serra, Igor Elson de Almeida afirmou ser gratificante saber que o trabalho das equipes que deixam a cidade sempre limpa é reconhecido.
“São referências, pessoas que trabalham arduamente sob sol e chuva. Gestos assim mostram que todo esforço está sendo reconhecido. Parabéns para essa família e para esse pequeno menino”, concluiu.

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