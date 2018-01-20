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Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões neste sábado

Dinheiro dá para comprar uma frota de 420 carros populares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 14:54

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 14:54

Apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até às 20h Crédito: Divulgação
A Mega-Sena deste sábado (20) pode pagar um prêmio de R$ 15 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.006. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Itupeva (SP).
Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio pode render mais de R$ 64 mil mensais. Com o valor total do prêmio, é possível adquirir uma frota de 420 carros populares.
A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos.
O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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