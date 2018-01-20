Mega-Sena pode pagar R$ 15 milhões neste sábado

Apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até às 20h Crédito: Divulgação

A Mega-Sena deste sábado (20) pode pagar um prêmio de R$ 15 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.006. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Itupeva (SP).

Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio pode render mais de R$ 64 mil mensais. Com o valor total do prêmio, é possível adquirir uma frota de 420 carros populares.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos.