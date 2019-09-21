Home
Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

Ainda de acordo com a Marinha, essa condição poderá ocasionar ondas de direção Sudoeste a Sudeste, em alto-mar, de 3,0 a 4,0 metros