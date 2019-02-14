Marinha alerta para ventos fortes no ES com rajadas de até 74km/h

, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um alerta de ventos fortes para o Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (14).

A formação de uma área de baixa pressão entre o litoral norte dee o sul dopoderá provocar ventos fortes de direção Sudeste a Leste, com a intensidade de até 60km/h e rajadas de até 74km/h no

O aviso é válido entre esta sexta-feira (15) à noite e o domingo (17) pela manhã. A recomendação da Marinha é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias, e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto os itens de segurança.