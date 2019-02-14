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Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos fortes no ES com rajadas de até 74km/h

O aviso é válido entre o dia 15 à noite e o dia 17 pela manhã
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 fev 2019 às 18:40

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 18:40

Vento na Praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Guilherme Ferrari
A Marinha, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), emitiu um alerta de ventos fortes para o Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (14). 
A formação de uma área de baixa pressão entre o litoral norte de São Paulo e o sul do Rio de Janeiro poderá provocar ventos fortes de direção Sudeste a Leste, com a intensidade de até 60km/h e rajadas de até 74km/h no Espírito Santo.
Marinha alerta para ventos fortes no ES com rajadas de até 74km/h
> Final de semana deve ser chuvoso e fresco no ES, afirma Climatempo
O aviso é válido entre esta sexta-feira (15) à noite e o domingo (17) pela manhã. A recomendação da Marinha é para que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias, e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto os itens de segurança.

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