Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos de 75 km/h no ES
Ciclone Extratropical

Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos de 75 km/h no ES

Previsão é de que um ciclone extratropical sobre o oceano na região Sul do Brasil também provoque impactos no litoral capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 18:54

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 18:54

Ondas na Praia de Camburi, em Vitória [imagem ilustrativa] Crédito: Vanda Lopes
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) sobre a possível formação de um ciclone extratropical sobre o oceano nas proximidades da região Sul do Brasil. Com o fenômeno, ventos intensos de até 75km/h com muitas rajadas pode atingir o litoral entre o Espírito Santo e a cidade de Caravelas, já na Bahia. O aviso é válido a partir deste sábado (27) pela madrugada até domingo (28) pela manhã.
O órgão informa, ainda, que este ciclone pode provocar condições desfavoráveis à ocorrência de mar agitado em direção ao Nordeste e Norte, entre 3 e 4 metros de altura na região costeira, em alto-mar, no Espírito Santo, ao sul da cidade de Coqueiral, a partir desta sexta-feira (26) até domingo.
A Marinha reforça que os navegantes consultem informações no portal do órgão antes de embarcarem em navegações e solicitou, também, ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte.
DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA
Um alerta emitido pelo sistema de avisos via mensagem de texto da Defesa Civil foi enviado na manhã desta quinta-feira (25). A previsão é do Incaper, que informa a possibilidade de chuvas moderadas e de forte intensidade para todas as regiões do Espírito Santo.
Isso acontece por conta da passagem de uma frente fria, que deixa esta quinta-feira (25) com tempo instável em todo o Estado. O instituto afirma, ainda, que além do acumulo expressivo de chuva previsto para hoje, há grande risco da incidência de raios e ventos fortes também para esta sexta-feira (26). A previsão é de que no sábado (27), o tempo chuvoso ainda permaneça em todas as regiões capixabas.
INPE E INMET
Além do Incaper, da Defesa Civil e da Marinha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), emitiram alertas nesta quinta-feira (25), desta vez válidos até às 23h59 de hoje.
O Inmet informou que as chuvas intensas que podem atingir o Espírito Santo nesta quinta apresentam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, apesar do grau de severidade ser "risco potencial". O instituto instrui que, em caso de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos deve ser evitado.
Já o Inpe pontua que o dia será instável com períodos de chuva moderada a forte e, pontualmente, podem ocorrer acumulados significativos de precipitação nos 79 municípios do Espírito Santo.
Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos de 75 km por hora no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados