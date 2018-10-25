Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos de 75 km/h no ES

Ondas na Praia de Camburi, em Vitória [imagem ilustrativa] Crédito: Vanda Lopes

Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) sobre a possível formação de um ciclone extratropical sobre o oceano nas proximidades da região Sul do Brasil. Com o fenômeno, ventos intensos de até 75km/h com muitas rajadas pode atingir o litoral entre o Espírito Santo e a cidade de Caravelas, já na Bahia. O aviso é válido a partir deste sábado (27) pela madrugada até domingo (28) pela manhã. emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) sobre a possível formação de um ciclone extratropical sobre o oceano nas proximidades da região Sul do Brasil. Com o fenômeno, ventos intensos de até 75km/h com muitas rajadas pode atingir o litoral entre oe a cidade de Caravelas, já na Bahia. O aviso é válido a partir deste sábado (27) pela madrugada até domingo (28) pela manhã.

O órgão informa, ainda, que este ciclone pode provocar condições desfavoráveis à ocorrência de mar agitado em direção ao Nordeste e Norte, entre 3 e 4 metros de altura na região costeira, em alto-mar, no Espírito Santo, ao sul da cidade de Coqueiral, a partir desta sexta-feira (26) até domingo.

A Marinha reforça que os navegantes consultem informações no portal do órgão antes de embarcarem em navegações e solicitou, também, ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte.

DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA

alerta emitido pelo sistema de avisos via mensagem de texto da Defesa Civil foi enviado na manhã desta quinta-feira (25). A previsão é do Incaper, que informa a possibilidade de chuvas moderadas e de forte intensidade para todas as regiões do Espírito Santo. Umemitido pelo sistema de avisos via mensagem de texto dafoi enviado na manhã desta quinta-feira (25). A previsão é do, que informa a possibilidade de chuvas moderadas e de forte intensidade para todas as regiões do Espírito Santo.

Isso acontece por conta da passagem de uma frente fria, que deixa esta quinta-feira (25) com tempo instável em todo o Estado. O instituto afirma, ainda, que além do acumulo expressivo de chuva previsto para hoje, há grande risco da incidência de raios e ventos fortes também para esta sexta-feira (26). A previsão é de que no sábado (27), o tempo chuvoso ainda permaneça em todas as regiões capixabas.

INPE E INMET

Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), emitiram alertas nesta quinta-feira (25), desta vez válidos até às 23h59 de hoje. Além do Incaper, da Defesa Civil e da Marinha, o Instituto Nacional de Meteorologia () e o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (), emitiram alertas nesta quinta-feira (25), desta vez válidos até às 23h59 de hoje.

O Inmet informou que as chuvas intensas que podem atingir o Espírito Santo nesta quinta apresentam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, apesar do grau de severidade ser "risco potencial". O instituto instrui que, em caso de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores. Além disso, o uso de aparelhos eletrônicos deve ser evitado.

Já o Inpe pontua que o dia será instável com períodos de chuva moderada a forte e, pontualmente, podem ocorrer acumulados significativos de precipitação nos 79 municípios do Espírito Santo.