História da cidade

Maria-Fumaça e Estação Ferroviária de Viana são restauradas

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 19:15

Maria Fumaça e Estação Ferroviária de Viana são restauradas Crédito: Carlos Alberto Silva

Com mais de 100 anos de história, a Maria-Fumaça voltou a ser uma atração na cidade de Viana, na Grande Vitória. Além da visitação do espaço, a prefeitura também quer usar a locomotiva para realizar passeios turísticos, mas ainda não há prazo para isso começar.

A entrega da nova Maria-Fumaça, que não perdeu as suas características originais, aconteceu junto com a reabertura da também centenária Estação Ferroviária da cidade, inaugurada no ano de 1895 e que também foi revitalizada.

Além da pintura e do restauro da madeira, a prefeitura também fez reparos na parte dos tanques da Maria-Fumaça. Já a estação ganhou uma nova estrutura de piso, foi com granito e houve troca de vidraças e pintura.

VISITAS

Por enquanto, a locomotiva é ligada apenas para que o morador ou turista sinta um pouco do gostinho de como é uma "Maria-Fumaça" funcionando, mas ainda sem circular pela linha férrea.

A prefeitura, no entanto, almeja criar um passeio turístico na locomotiva com um percurso de 6 a 8 km, dentro mesmo de Viana Sede. O passeio duraria cerca de uma hora e custaria menos de R$ 10,00, segundo o secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Viana, Ledir Porto. No planejamento da prefeitura, a locomotiva circularia com 5 a 8 vagões, transportando no máximo 150 pessoas.

A 'Maria-Fumaça' e a estação são marcos históricos da cidade. Não queremos lucrar com isso e sim dar oportunidade para que as pessoas conheçam parte importante da história do município, reforça Porto.

Para colocar a locomotiva para andar, no entanto, a prefeitura depende do aval de um engenheiro, constatando que o maquinário está habilitado para circular, e uma autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), já que a linha férrea pertence ao governo federal e foi cedida para a iniciativa privada. O trecho dentro do município, porém, não vem sendo explorado comercialmente pela concessionária.

O laudo do engenheiro deve sair em 60 dias. Já demos entrada com os documentos também na ANTT e estamos aguardando uma resposta, contou o secretário municipal.

A estação ficará aberta durante a semana das 8h às 17h. O espaço pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas foi cedido à prefeitura.

Nele, a administração do município está montando um Museu Ferroviário e um Museu de Logística para contar a história da estrutura.

VEJA VÍDEO

HISTÓRIA

Fabricada em 1917 nos Estados Unidos, a Maria-Fumaça foi comprada por franceses e utilizada na Segunda Guerra Mundial. Anos depois, donos de usinas do Rio de Janeiro compraram a locomotiva para utilização no ramo de transporte da cana-de-açúcar, onde operou até a década de 1980. Depois da aposentadoria foi comprada por um colecionador, que manteve a originalidade e o funcionamento da máquina. Em 2006, finalmente foi adquirida pela prefeitura de Viana, com o objetivo de destacar a importância histórica do modal na cidade. No entanto, o veículo estava abandonado e já em delicado estado de conservação. A partir daí, apareceu a iniciativa de recuperar a locomotiva.

Já a estação é um marco para o trecho ferroviário, uma vez que foi a primeira a ser construída ao longo da via que ligava Vitória a Cachoeiro de Itapemirim.

