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Marcação de vacina contra a gripe será retomada em Vitória

Prefeitura esclareceu que continua vacinando a população que já havia agendado horário e que novas doses da imunização já estão à disposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:48

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:48

Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória
Mulher é vacinada contra a gripe em campanha da vacinação, em Vitória Crédito: André Sobral/Prefeitura de Vitória
A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe foi aberta nesta quinta-feira (16), mas o agendamento da imunização em Vitória, que acontece pelo site e aplicativo da prefeitura, logo foi interrompido e acabou gerando dúvidas em quem não conseguiu garantir um horário. No entanto, as marcações serão reabertas na próxima terça (21).
Marcação de vacina contra a gripe será retomada em Vitória
Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério, esclareceu que o que houve foi um ajuste na organização dos horários. Ela esclareceu que a vacinação não foi interrompida e que tampouco as doses acabaram.
"A vacina não acabou. O que temos é uma organização da oferta da campanha. Para ser organizado tem que ter restrições com horário, local... Quem não conseguiu agendar ainda não vai ficar sem vacina", reiterou.
"Já estamos recebendo novas vacinas e o novo lote já será colocado à disposição"
Tatiane Comério - Coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitória
Comério aproveitou para falar que a partir das 8h da terça (21), site e aplicativo da Prefeitura de Vitória já estão com agenda aberta para a nova etapa de imunização. Podem se vacinar profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas que fazem parte do grupo de risco e idosos. "Além disso, como também entraram nesse segundo grupo policiais e portuários, nós vamos fazer ações com essas pessoas nos próprios locais de trabalho desses profissionais", corroborou.

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QUEM PODE SE VACINAR

De acordo com a Prefeitura de Vitória (PMV), desde esta quinta (16) podem agendar vacinação caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, policiais civis e militares, bombeiros, membros das Forças Armadas na ativa, portadores de doenças crônicas, profissionais de transporte coletivo e trabalhadores portuários.
Todos estes profissionais, além de idosos, podem agendar a vacinação na capital, portanto, a partir das 8h da próxima próxima terça (21).

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