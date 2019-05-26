Home
Manifestantes criticam "centrão" e STF em ato pró-Bolsonaro no ES

De acordo com os manifestantes, cerca de 50 mil pessoas participaram do evento, que foi realizado em uma praça da capital Vitória, na tarde deste domingo (26)