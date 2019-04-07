Home
Manifestantes atravessam a Terceira Ponte e trânsito fica fechado

Marcado pelas redes sociais, movimento "Vem pra rua" acontece em várias cidades do país. Em Vitória, os manifestantes vão se concentrar na Praça do Papa