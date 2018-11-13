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Reclamação de alagamento

Manifestantes ateiam fogo em pneus e interditam BR 101, em Cariacica

Os manifestantes reclamam dos alagamentos no bairro Mucuri, em Cariacica

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 11:34
Os moradores interditaram duas pistas na altura do quilômetro 295 da Rodovia do Contorno, na manhã desta terça-feira (13) Crédito: Internauta
Cerca de cinco manifestantes atearam fogo em pneus para reclamar dos alagamentos no bairro Mucuri, em Cariacica. Os moradores interditaram duas pistas na altura do quilômetro 295 da Rodovia do Contorno na manhã desta terça-feira (13).
A Eco101, concessionária que administra a via, informou que uma equipe foi ao local para sinalizar a via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros também acompanharam o protesto. Uma equipe de conservação da Eco101 também foi ao local para realizar a limpeza e liberação da pista.
Durante o protesto, o trânsito seguiu lento no sentido Serra. Segundo a PRF, a manifestação teve início por volta de 7h40. Às 8h30 a pista foi totalmente liberada. 
 

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