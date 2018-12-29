Mancha na praia de Itaparica, em Vila Velha, assusta banhistas

Uma mancha na água da Praia de Itaparica, em Vila Velha, deixou moradores e banhistas assustados na manhã deste sábado (29). O receio era que fosse algum tipo de poluição contaminando toda praia.

"Moro na região há mais de 3 anos e nunca presenciei um fenômeno parecido", afirmou o internauta, Walter Sodré, que fez o registro.

Internauta registra mancha na praia de Itaparica, Vila Velha Crédito: Internauta/Walter Sodré

NÃO É POLUIÇÃO