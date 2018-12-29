Mancha na praia de Itaparica, em Vila Velha, assusta banhistas

Uma mancha na água da Praia de Itaparica, em Vila Velha, deixou moradores e banhistas assustados na manhã deste sábado (29). O receio era que fosse algum tipo de poluição contaminando toda praia.
"Moro na região há mais de 3 anos e nunca presenciei um fenômeno parecido", afirmou o internauta, Walter Sodré, que fez o registro.
NÃO É POLUIÇÃO
De acordo com a Secretária de Meio Ambiente de Vila Velha, a mancha não se trata de poluição e sim um movimento natural após a mudança de correntes na região, somado ao volume de chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias.