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Mancha Suspeita

Mancha na praia de Itaparica, em Vila Velha, assusta banhistas

A mancha se alastrou pelo mar na manhã deste sábado (29). Prefeitura diz que não se trata de poluição

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 17:44
Uma mancha na água da Praia de Itaparica, em Vila Velha, deixou moradores e banhistas assustados na manhã deste sábado (29). O receio era que fosse algum tipo de poluição contaminando toda praia.
"Moro na região há mais de 3 anos e nunca presenciei um fenômeno parecido", afirmou o internauta, Walter Sodré, que fez o registro.
Internauta registra mancha na praia de Itaparica, Vila Velha Crédito: Internauta/Walter Sodré
NÃO É POLUIÇÃO
De acordo com a Secretária de Meio Ambiente de Vila Velha, a mancha não se trata de poluição e sim um movimento natural após a mudança de correntes na região, somado ao volume de chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias.

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