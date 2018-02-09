Mais de 400 blocos e shows para curtir o carnaval de Norte a Sul do ES

O carnaval chegou e agora é hora de se jogar na folia. Para os que vão passar o feriadão no Estado, a notícia é boa. Mais de 400 atrações espalhadas pelo Espírito Santo prometem agitar a festa dos foliões.
Em Manguinhos, a folia já é tradicional. O famoso banho de mar à fantasia, que já acontece há 60 anos na região, vai acontecer no sábado, ao meio-dia.
Uma das organizadoras do grupo, Márcia Montarroyos, contou que a festa vai ser ao som de marchinhas de carnaval e, neste ano, contará com um tema surpresa. Nosso carnaval é paz e alegria, só marchinhas, disse.
A novidade deste ano é a apresentação do coletivo BatuQdelas, que vai levar para as ruas do Centro um samba feito, exclusivamente, por mulheres.
Vamos mostrar para a sociedade que nós também somos capazes de promover a cena do samba capixaba, disse a organizadora do grupo, Crystal Vettoraci Candeia, 25 anos. Confira todas as atrações listadas abaixo e ao lado.
PROGRAMAÇÃO
VITÓRIA
SÁBADO (10)
Matinê da Prefeitura de Vitória - Infantil: 9h, Ilha das Caieiras
Show na Costa Pereira: 15h, Praça Costa Pereira, Centro
Bloco Bekoo das Pretas: 15h, Centro.
Bloco do Bairro Goiabeiras: 15h, Goiabeiras
Bloco Afro Kizomba: 15h, Museu do Negro, Centro
Regionalzinho da Nair - Infantil: 15h, Parque Moscoso, Centro
Bailinho Infantil: 15h, Shopping Vitória, Enseada do Suá
Festa Shake your Body: 16h, Casa da Gruta, Centro
Ingressos: Entrada gratuita até as 18h. A partir das 18h, R$ 5.
Baile do Toro: 19h, Toro Black, Santa Lucia
Couvert: R$ 15
Xá da Índia: Garagem Pub, Praia do Canto
Ingressos: Até 23h30 15 reais, depois 20 reais.
Indie Folia: 22h, Stone Pub, Praia do Canto
Ingressos: R$ 15
Fun4CrossDressing: 21h, Fluente, Jardim da Penha
Ingressos: R$ 25 antecipado e R$ 30 na portaria
Domingo (11)
Matinê da Prefeitura de Vitória - Infantil: 9h, Praça 3 de maio, Goiabeiras
Bloco das Magrelas Voadoras: 9h, K2, Praia de Camburi
Bloco Regional da Nair: 9h, Centro
Matinê do Domingo da Praia - Infantil: 9h30, Praia de Camburi
Shows na Praça Costa Pereira: 15h, Praça Costa Pereira, Centro.
Bailinho Infantil: 15h, Praia do Suá
Tarde Folia - Infantil: 16h, Clube Álvares Cabral, Bento Ferreira
Bloco Tô Baby - Infantil: 18h, Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi
Vai Passar Mal: 21h, Fluente, Jardim da Penha
Ingressos: R$ 15
CarnaEmo: 22h, Stone Pub, Praia do Canto
Ingressos: R$ 15
Segunda-Feira (12)
Matinê da Prefeitura de Vitória - Infantil: 9h, Parque Moscoso, Centro
Bloco Se Desce, Sobe?: 11h, Centro
BatuQdelas: 11h, Centro
Shows na Praça Costa Pereira: 15h, Praça Costa Pereira, Centro.
Bloco Bleque: 15h, Centro
Bailinho Infantil: 15h, Shopping Vitória, Enseada do Suá
Banho de mar à fantasia
O encontro de blocos acontece em Manguinhos, Serra, há 60 anos. Foliões usa, roupas de papel crepom e pulam no mar. Na foto,
Márcia Montarrayos, de amarelo, e seus amigos mostrando o figurino para a folia.
Bloco Vai Que Gama: 16h, Rua Gama Rosa, Centro
Baile do Toro: 19h, Toro Black, Santa Lucia. Couvert: R$ 15
Festa Pé na Jaca - Pisa Mais: 22h, Stone Pub, Praia do Canto. Ingressos: R$ 20
Festa Ressuscita: 22h, Fluente, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 15
13 DE FEVEREIRO
Bloco Amigos da Onça: Das 15h às 19h, Centro
17 DE FEVEREIRO
Bloco Kustelão: Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi
18 DE FEVEREIRO
Bloco Amigos de Itararé: Das 15h às 19h, Itararé
24 DE FEVEREIRO
Bloco das Piranhas: Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica
25 DE FEVEREIRO
Bloco da Pelada: Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth
Bloco Pinduraí: Das 15h às 19h, Santos Dumont
VILA VELHA
Sábado (10)
Jokas do Samba: 19h, Praça de Coqueiral de Itaparica
Barratuque: 20h30, Praça de Coqueiral de Itaparica
Ronaldo Rossman: 19h, Praça Sebastião Sibiem, Cobilândia
Fanfarra: 20h30, Praça Sebastião Sibiem, Cobilândia
Banda Via Aérea: 19h30, Praça Antenor Fassarela, Paul
Banda Motumbaxé: 19h. Terra Vermelha
Sambasoul: 19h30, Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu
Enarê Folia - Infantil: 18h,Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu
Domingo (11)
Jokas do Samba:19h30, Praça Sebastião Sibiem, Cobilândia
Folia Do Saco Roxo: 16h, concentração em Coqueiral de Itaparica
Bloco Carnavalesco da Nova Cobilândia: 18h, Praça Dondoca, Rio Marinho
Ronaldo Rossman: 19h, Praça de Coqueiral de Itaparica
Duduzinho Ferreira: 19h30, Praça Antenor Fassarela, Paul
Fanfarra: 19, Terra Vermelha
Banda de Congo Mestre Honório: 17h, Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu
Banda Siri de Tamanco: 19h30, Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu
Segunda-feira (12)
Bloco Butekats: 16h, Balneário Ponta da Fruta
Bloco Canelinhas: 9h, na Rua Fortaleza, Itapoã
Terça-feira (13)
Bloco Butekats: 16h, Balneário Ponta da Fruta
Sambasoul: 19h, Pracinha de Coqueiral de Itaparica
Serra
Sábado (10)
Banho de Mar à Fantasia: 12h, Manguinhos
Bloco Camundongo: às 16h, em Jacaraípe.
Segura que eu Empurro: às 16h, em Jardim Bela Vista.
De sábado (10) a terça-feira (13)
Bloco Carapiranha: às 20h, sai no bairro Carapebus.
Jegue Folia: às 16h, sai junto com o bloco Galo da Praia, em Bicanga.
Ratazanas: às 18h, a Jacaraípe
Domingo (11)
Moças de Serra Dourada: às 20h, Serra Dourada III
Acadêmicos de Continental: às 20h, em Cidade Continental
Tô a Toa para a Folia: às 16h, em Central Carapina.
Pega no Badalo: às 16h, em Feu Rosa.
Leva Nóis: 18h, em Nova Almeida.
Bloco da Associação de Moradores de Serra Dourada III: às 19h.
CARIACICA
Terça-feira (13)
Lambe Sal: 18h, Nova Brasília.
Guarapari
Sábado (10)
Misses: às 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.
Sururu: às 20h50, na avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.
Olaria 2000: às 21h40, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.
Funil: 22h30, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro.
Papadefus: às 23h20, na avenida Joaquim da Silva Lima, Centro.
Domingo (10)
Bloco Central: às 20h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.
Amigos da Fonte: às 20h50, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro.
Rama: às 21h40, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro.
Grêmio Mocidade Alegre de Olaria: às 23h, na Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro.
Carnaval da Mais: 22h, em Meaípe, shows com Turma do Pagode, SambAdm e Jean du PCB. Ingresso: Front Stage a R$ 60 (meia-entrada); Camarote 2 - Open Bar: R$ 150; Camarote 1 - Premium Open Bar: R$ 210.
De sábado (10) à terça-feira (13)
Sunsete Carnival: Mansão 300º, Meaípe. Quatro dias de festas com Gabriel Boni, JØRD, Lazy Bear, Victor Kill, Junyo, Cat Dealers, Evokings, Baile da Favorita, MC Marcinho, Bloco da Favorita, Wally, Vintage Culture e RDT. Ingressos: R$ 500 o passaporte para todos os dias de shows.
CONCEIÇÃO DA BARRA
De sexta (09) a segunda-feira (12)
Sede: todos os dias haverá shows com cinco bandas no trio elétrico e palco. Entre as atrações, as bandas Agitus, Arerê, Cerradus, DLuar, e as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha.
Folia 2018: marchinhas com a Bandinha da Barra, Bandinha Por do Sol e Afrobatucada. As apresentações serão realizadas no centro histórico até a Praça da Matriz.
Matinês: duas matinês e um concurso de fantasias.
SÃO MATEUS
Sábado (10)
Guriri: a partir das 10h, show com Charanga do Adelson, Carreta & Banda, Banda Mano Ghetto, Bola Preta, Swing Battifun, Saudades de Outrora. Às 19h, as festas continuam com a Banda Fuzarca, Jongo São Benedito, Bandinha da Ilha, Bloco Alegria Bom Viver, Ingrid Collares, Equipe Chocomix, Law Lima A Voz do Love, DJ Paulinho Mattos, Jorginho Celles.
Guriri: a partir das 15h, encontro de carros de som.
Barra Nova: a partir das 15h, shows com Musical Chamego, Jegue Elétrico, o cantor Geilson, Cedrick Mathias e Jadir dos Teclados.
Urussuquara: às 17h, Triozinho Leva Eu, Alexandre Show, Lobos da Noite, Marquinhos Magalhães e Pegada do Sucesso.
Campo Grande: às 20h, show com Forró Pegada 10 e Pedrinho Show.
Domingo (11)
Guriri: às 11h, festa com Carreta & Banda, Bloco do Pintinho, Bola Preta, Charanga do Adelson, Bandinha da Ilha, Banda O Giro, Banda New Show, e Ricardinho da Bahia.
Guriri: às 19h, Saudades de Outrora, Chocolate & Cia, Jongo São Benedito, MC LN Charmozinho, Banda Carro de Playboy, Equipe Chocomix, Gasparzinho, DJ Paulinho Mattos e Banda Kara Karamba.
Guriri: às 15h, Encontro de carros de som.
Barra Nova: a partir das 15h, shows com Val Tubarão, o bloco Jegue Elétrico, Reflexo do Forró, Edson dos Teclados e Pegada do Arrocha.
Urussuquara: às 17h, a festa começa com Triozinho Leva Eu, marchinhas com Pegada do Sucesso, shows com Rogério & Cia, Alexandre Show e Val Santana.
Campo Grande: a partir das 21h, tem Edson dos Teclados e Musical Chamego.
LINHARES
Sábado (10)
Pontal do Ipiranga: às 17h, festa com João Victor & Vinicius, Love Beat, Fernanda Pádua e Filipe Fantin.
Povoação: a partir das 10h, carreta de som. Às 18h, bloco de rua, Fanfarra, Banda Projeto X e Long Dong.
Regência: às 17h, Bloco na Lata com trio e banda Fubica, banda Alternativos Reggae, trio e banda Fubica e banda Larissa Salles.
Domingo (11)
Pontal do Ipiranga: a partir das 15h, show com Samba Mais, Bloco Tô Dentro, Oz Manoz, Afrozumba e Projeto X.
Povoação: às 10h, tem Carretinha de som. Às 18h30, terá blocos de rua, Fanfarra, Banda Neon e Fernanda Pádua.
Regência: às 17h, tem desfile do bloco 100 Limites, acompanhado do trio e banda Fubica. Às 20h30, banda Samba da Vila, trio e banda Fubica e Banda Natividade.
ARACRUZ
Sábado (10)
Barra do Sahy: às 21h, Billy Band e Flávia Mendonça.
Santa Cruz: às 19h, marchinha na praça e às 22h, show com Juliana e Rafael.
Praia dos padres: às 16h, marchinhas saindo do posto de gasolina.
Domingo (11)
Barra do Sahy: às 21h, tem Carlinhos Rocha e Léo Maia.
Santa Cruz: às 23h, Henrique e Rhian.
Putiri: às 15h30, marchinhas saindo da Associação de Moradores.
Mar Azul: às 17h30, marchinhas saindo da feirinha.
FUNDÃO
Sábado (10)
Praia Grande: às 14h, tem US Zé. Às 16h, tem show com Allan Salles, Black Out, Fanfarra com marchinhas e Léo Lima.
Domingo (11)
Praia Grande: às 14h, show com Via Aérea. Às 21h, fanfarra marchinhas, Viviane Miranda e Banda Versátil.
ANCHIETA
Sábado (10)
Sede: às 19h, terá Bloco na Mão do Palhaço (Ponta dos Castelhanos), Matinê (Praça São Pedro), Banda Flay e banda Cadillac de Luxo.
Ubu: às 14h, marchinhas com Paz e Amor, Bloco do Boi, show com Tropical Brasil e Banda Neon.
Castelhanos: às 14h, marchinha com Folia do Amor, depois show com Cadillac de Luxo e Bloco Afrodite.
Iriri: às 14h, marchinha com grupo Ama, Bloco Quem é Que Vai?, show com Pagode Samba Bom e Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul).
Praia do Coqueiro: às 14h, tem Pagode Silvio Filho.