Home
>
Grande Vitória
>
Mais de 250 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Mais de 250 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Passarão pela manutenção as redes de 80 bairros de Cariacica, 12 de Viana, 95 de Vila Velha e 65 de Vitória