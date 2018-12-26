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Operação Rodovia

Mais de 11 mil multas aplicadas pela PRF em 12 dias de operação no ES

Os testes de alcoolemia foram 4.685, com 115 motoristas flagrados sob efeito de álcool. Números foram registrados de de 14 a 25 de dezembro

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 13:34
Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu de 14 a 25 de dezembro Crédito: Divulgação | PRF
Nos últimos 12 dias foram aplicadas mais de 11 mil multas na estradas do Espírito Santo - uma média de quase mil multas por dia -, a maior parte delas por radar. Os números são da "Operação Rodovida", da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e foram registrados de 14 a 25 de dezembro.
Ao todo, foram 11.410 autos de infração, sendo 5.955 por radar. O número é 86% maior que no ano passado, quando foram registrados 6.134 multas. Nesse final de ano, só ultrapassagens foram 905 casos flagrados pela PRF, além de 492 pessoas sem cinto de segurança. Já os testes de alcoolemia foram 4.685, com 115 motoristas flagrados sob efeito de álcool.
> Uma multa a cada 30 segundos nas estradas federais que cortam o ES
Em 12 dias foram registrados 113 acidentes, com 156 feridos e seis mortes nas estradas que cortam o Estado. Sessenta veículos foram apreendidos e 110 pessoas detidas. Além disso, o balanço da PRF aponta ainda 744 veículos e 207 carteiras de motorista recolhidas recolhidos por irregularidades.

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