Mais de 11 mil multas aplicadas pela PRF em 12 dias de operação no ES

Ao todo, foram 11.410 autos de infração, sendo 5.955 por radar. O número é 86% maior que no ano passado, quando foram registrados 6.134 multas. Nesse final de ano, só ultrapassagens foram 905 casos flagrados pela PRF, além de 492 pessoas sem cinto de segurança. Já os testes de alcoolemia foram 4.685, com 115 motoristas flagrados sob efeito de álcool.