Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Maioria das praias da Grande Vitória estão liberadas para banho
FERIADÃO

Maioria das praias da Grande Vitória estão liberadas para banho

O sol está tímido, mas o mar está tinindo para um mergulho em Vitória, Vila Velha e Serra

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 14:10
Praia da Costa totalmente liberada para banho Crédito: Marcelo Prest
Apesar do sol tímido neste feriadão de réveillon, as praias estão convidativas para um banho. Os resultados dos exames de balneabilidade dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra mostram que a maioria das praias estão próprias para o famoso "tchibum".
Na Serra, as cinco praias do município estão próprias para banho. "Analisamos a quantidade de coliformes presentes na água. As praias serranas estão mais que aprovadas", conta a secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Galvão.
Em Vitória, 20 pontos, dos 26 examinados em de toda a orla, estão liberados para banho, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira (27). Entre os locais aprovados, estão as praias de Camburi (com exceção do Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer), Ilha do Frade, Curva da Jurema e Ilha do Boi. As praias do Meio (embaixo da 3ª ponte) e do Suá (ao lado da Capitania dos Portos) estão totalmente impróprias. Já os pontos em Jesus de Nazareth, Praia de Santo Antônio e Santa Luzia estão interditados.
Em Vila Velha, as principais praias da cidade - Praia da Costa, Itapoã e Itaparica - continuam próprias para o banho. Apenas cinco locais estão impróprios: a Praia da Barrinha, na Barra do Jucu; Praia do Ribeiro, próximo ao Farol Santa Luzia; da Prainha; Ponta da Fruta, em frente a pracinha; e a lagoa Morada do Sol.
Todas as praias são sinalizadas informando a balneabilidade. Essas placas são trocadas toda semana se houver alteração após os testes. A placa verde significa Própria e a placa vermelha indica Imprópria para o banho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados