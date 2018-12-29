Maioria das praias da Grande Vitória estão liberadas para banho

Praia da Costa totalmente liberada para banho Crédito: Marcelo Prest

Apesar do sol tímido neste feriadão de réveillon, as praias estão convidativas para um banho. Os resultados dos exames de balneabilidade dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra mostram que a maioria das praias estão próprias para o famoso "tchibum".

Na Serra, as cinco praias do município estão próprias para banho. "Analisamos a quantidade de coliformes presentes na água. As praias serranas estão mais que aprovadas", conta a secretária de Meio Ambiente da Serra, Áurea Galvão.

Em Vitória, 20 pontos, dos 26 examinados em de toda a orla, estão liberados para banho, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira (27). Entre os locais aprovados, estão as praias de Camburi (com exceção do Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer), Ilha do Frade, Curva da Jurema e Ilha do Boi. As praias do Meio (embaixo da 3ª ponte) e do Suá (ao lado da Capitania dos Portos) estão totalmente impróprias. Já os pontos em Jesus de Nazareth, Praia de Santo Antônio e Santa Luzia estão interditados.

Em Vila Velha, as principais praias da cidade - Praia da Costa, Itapoã e Itaparica - continuam próprias para o banho. Apenas cinco locais estão impróprios: a Praia da Barrinha, na Barra do Jucu; Praia do Ribeiro, próximo ao Farol Santa Luzia; da Prainha; Ponta da Fruta, em frente a pracinha; e a lagoa Morada do Sol.